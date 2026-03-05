Francoforte: andamento rialzista per Hellofresh

(Teleborsa) - Avanza Hellofresh
, che guadagna bene, con una variazione del 3,65%.
Il confronto del titolo con il MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hellofresh
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,681 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,94 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,511.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)