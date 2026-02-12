Hellofresh, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Hellofresh
, che passa di mano in perdita del 6,39%.
La tendenza ad una settimana di Hellofresh
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,903 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,259. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,679.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)