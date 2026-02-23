Milano 16:34
46.891 +0,90%
Nasdaq 16:34
24.805 -0,83%
Dow Jones 16:34
48.957 -1,35%
Londra 16:34
10.692 +0,04%
Francoforte 16:34
25.059 -0,80%

Francoforte: brillante l'andamento di Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Hellofresh
(Teleborsa) - Avanza Hellofresh, che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Hellofresh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,972 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,076. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,904.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```