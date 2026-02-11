Francoforte: performance negativa per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh
, che mostra un decremento del 3,36%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hellofresh
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,867 Euro. Primo supporto visto a 5,707. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,653.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)