Francoforte: performance negativa per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 3,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hellofresh. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,867 Euro. Primo supporto visto a 5,707. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,653.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
