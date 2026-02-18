Milano 15:17
46.299 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:17
10.679 +1,17%
Francoforte 15:17
25.142 +0,58%

Francoforte: balza in avanti Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Hellofresh
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hellofresh, con una variazione percentuale dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana di Hellofresh è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,958 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,165. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```