Francoforte: exploit di Puma

(Teleborsa) - Brilla Puma
, che passa di mano con un aumento del 6,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,64%, rispetto a -2,96% del MDAX
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Puma
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,84 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,62. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)