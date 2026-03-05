Francoforte: risultato positivo per Symrise

produttore di aromi e profumi

Symrise

Symrise

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 69,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)