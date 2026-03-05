Milano 14:15
Francoforte: risultato positivo per Symrise

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di aromi e profumi, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Symrise rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Symrise segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 69,45.

