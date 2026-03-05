Francoforte: risultato positivo per Symrise

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di aromi e profumi
, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Symrise
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Symrise
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 69,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)