A Francoforte, forte ascesa per Symrise

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di aromi e profumi
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Symrise
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,78%, rispetto a +0,77% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Symrise
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 76,8 Euro. Primo supporto visto a 74,78. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)