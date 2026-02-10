Milano 11:43
46.742 -0,17%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:43
10.347 -0,38%
Francoforte 11:43
25.014 0,00%

A Francoforte, forte ascesa per Symrise

Migliori e peggiori
A Francoforte, forte ascesa per Symrise
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di aromi e profumi, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Symrise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,78%, rispetto a +0,77% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Symrise, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 76,8 Euro. Primo supporto visto a 74,78. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```