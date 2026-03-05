Francoforte: scambi in positivo per K+S

Milano 14:16
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,61 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,1. L'equilibrata forza rialzista di K+S è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
