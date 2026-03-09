Francoforte: balza in avanti K+S

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz
, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -8,71% del MDAX
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di K+S
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,78 Euro. Primo supporto visto a 14,98. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)