Londra: Admiral Group, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società assicurativa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Admiral Group rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Admiral Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,15 sterline. Primo supporto visto a 28,89. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
