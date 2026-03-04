Milano 11:39
45.031 +1,26%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:39
10.524 +0,38%
Francoforte 11:39
24.128 +1,42%

Londra: profondo rosso per Weir Group

Scende sul mercato il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che soffre con un calo del 7,11%.
