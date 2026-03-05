Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:22
24.921 -0,69%
Dow Jones 18:22
47.852 -1,82%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: giornata depressa per Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società farmaceutica, con un ribasso del 3,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amgen rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 373,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 361. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 356,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
