Milano 16:24
44.887 -0,99%
Nasdaq 16:24
24.995 -0,39%
Dow Jones 16:24
48.140 -1,23%
Londra 16:24
10.475 -0,88%
Francoforte 16:24
23.962 -1,00%

New York: luce verde per Atlassian

Migliori e peggiori
New York: luce verde per Atlassian
(Teleborsa) - Rialzo per la società di software australiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Atlassian rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Atlassian ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 85,25 USD. Supporto a 78,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 91,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```