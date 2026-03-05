Milano 16:24
44.887 -0,99%
Nasdaq 16:24
24.995 -0,39%
Dow Jones 16:24
48.140 -1,23%
Londra 16:25
10.473 -0,89%
Francoforte 16:24
23.962 -1,00%

New York: netto calo registrato da McKesson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti farmaceutici, che esibisce una perdita secca del 4,07% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di McKesson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di McKesson. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 948,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 929,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 920,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
