New York: seduta difficile per Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

Nasdaq 100

Lam Research

indice dei titoli tecnologici USA

Lam Research

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,85% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 204,6 USD. Prima resistenza a 218,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 199,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)