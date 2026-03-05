Milano
12:03
45.535
+0,44%
Nasdaq
4-mar
25.094
0,00%
Dow Jones
4-mar
48.739
+0,49%
Londra
12:03
10.594
+0,25%
Francoforte
12:03
24.287
+0,34%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 12.20
Home Page
/
Notizie
/ Perde easyJet sul mercato di Londra
Perde easyJet sul mercato di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
05 marzo 2026 - 09.50
Retrocede molto la
compagnia aerea low cost inglese
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,94%.
Argomenti trattati
easyJet
(6)
Titoli e Indici
Easyjet
-1,91%
