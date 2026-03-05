Milano 12:02
Londra: sell-off per easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: sell-off per easyJet
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia aerea low cost inglese, che esibisce una perdita secca del 3,94% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di easyJet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,121 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,243. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,075.

