Piazza Affari: balza in avanti Intercos

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici
, che avanza bene del 2,64%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intercos
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Intercos
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12,87 Euro. Primo supporto individuato a 11,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)