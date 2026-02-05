Intercos, buyback di 90.500 azioni

(Teleborsa) - Intercos
, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2026, complessivamente 90.500 azioni ordinarie
al prezzo medio ponderato di 12,6953 euro per un controvalore
pari a 1.148.923,73 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025
Al 4 febbraio il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.766.560 azioni proprie pari all'1,8332% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per il Intercos
, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,74%.