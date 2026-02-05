Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:36
24.729 -0,65%
Dow Jones 18:36
49.185 -0,64%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Intercos, buyback di 90.500 azioni

Azioni proprie, Finanza
Intercos, buyback di 90.500 azioni
(Teleborsa) - Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2026, complessivamente 90.500 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,6953 euro per un controvalore pari a 1.148.923,73 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025

Al 4 febbraio il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.766.560 azioni proprie pari all'1,8332% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per il Intercos, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,74%.





Condividi
```