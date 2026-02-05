Intercos, buyback di 90.500 azioni

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2026, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 12,6953 euro per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025Al 4 febbraio il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.766.560 azioni proprie pari all'1,8332% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per il, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,74%.