Piazza Affari: scambi negativi per Intercos

produttore di prodotti cosmetici

Intercos

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,54%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,25 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,85. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)