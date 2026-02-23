Milano 16:41
46.833 +0,77%
Nasdaq 16:41
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:41
48.979 -1,30%
Londra 16:41
10.686 -0,01%
Francoforte 16:41
25.036 -0,89%

Piazza Affari: andamento rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Avanza il produttore di prodotti cosmetici, che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Intercos ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12,69 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 13,07, mentre il primo supporto è stimato a 12,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
