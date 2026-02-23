Piazza Affari: andamento rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Avanza il produttore di prodotti cosmetici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Intercos
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12,69 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 13,07, mentre il primo supporto è stimato a 12,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)