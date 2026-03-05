Piazza Affari: calo per Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

FTSE MIB

Mediobanca

principale indice della Borsa di Milano

banca d'affari italiana

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo del 3,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,12 Euro. Prima resistenza a 16,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)