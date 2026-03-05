Milano 15:38
USA, prezzi import gennaio +0,2% e prezzi export +0,6% su mese

(Teleborsa) - Resta costante la crescita dei prezzi import-export Usa nel mese di gennaio 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione del +0,2% in linea con quanto registrato a dicembre e sotto il +0,3% indicato dal consensus. I prezzi export hanno riportato invece un +0,6%, come nel mese precedente, e sopra il +0,3% del consensus.

Nell'ultimo anno i prezzi all'importazione sono calati dello 0,1%, mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati del 2,6%.

