USA, prezzi import gennaio +0,2% e prezzi export +0,6% su mese

(Teleborsa) - Resta costante la crescita dei prezzi import-export Usa
nel mese di gennaio 2026
. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics
americano, i prezzi import
hanno segnato una variazione del +0,2%
in linea con quanto registrato a dicembre e sotto il +0,3% indicato dal consensus. I prezzi export
hanno riportato invece un +0,6%
, come nel mese precedente, e sopra il +0,3% del consensus.
Nell'ultimo anno
i prezzi all'importazione sono calati dello 0,1%, mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati del 2,6%.(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)