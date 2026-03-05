Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:25
24.936 -0,63%
Dow Jones 18:25
47.841 -1,84%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Si muove in ribasso Delta Air Lines a New York

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia aerea americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,84% sui valori precedenti.

L'andamento di Delta Air Lines nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 58,96 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,82. Il peggioramento di Delta Air Lines è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 57,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
