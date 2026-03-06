Milano 17:35
Banca CF+, verificati i presupporti giuridici per l'OPAS su Banca Sistema

(Teleborsa) - Banca CF+ ha fatto sapere che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria su massime 23.537.744 azioni ordinarie di Banca Sistema, pari al 29,27% circa del relativo capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni Banca Sistema (pari a n. 80.421.052 Azioni) dedotte le n. 56.883.308 azioni dell’emittente già di titolarità di Banca CF+ pari al 70,73% circa del relativo capitale e al 69,05% circa dei relativi diritti voto (sulla base di n. 82.383.540 diritti di voto).
