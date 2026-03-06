Milano
Enel, promozione a Equal Weight da Morgan Stanley
Energia
,
Finanza
,
Consensus
06 marzo 2026 - 09.10
(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha migliorato a "
Equal Weight
" da "Underweight" la
raccomandazione
su
Enel
, colosso energetico italiano, alzando anche il
target price
a
10 euro
per azione dai precedenti 8,80 euro.
Argomenti trattati
Enel
Titoli e Indici
Enel
+0,58%
Morgan Stanley
-3,00%
