Enel, promozione a Equal Weight da Morgan Stanley

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha migliorato a "Equal Weight" da "Underweight" la raccomandazione su Enel, colosso energetico italiano, alzando anche il target price a 10 euro per azione dai precedenti 8,80 euro.
