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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 270,01 punti, ritracciando dello 0,83%.
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