Milano 10:58
44.515 -0,21%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:58
10.423 +0,09%
Francoforte 10:58
23.786 -0,12%

Francoforte: brillante l'andamento di Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Teamviewer
(Teleborsa) - Seduta positiva per Teamviewer, che avanza bene del 2,96%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teamviewer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,632 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,79. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4,948.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```