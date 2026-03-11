Milano 11:18
Francoforte: rosso per Teamviewer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer, con una flessione del 2,27%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Teamviewer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,427 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,569. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,377.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
