Francoforte: rosso per Teamviewer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer
, con una flessione del 2,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Teamviewer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,427 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,569. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,377.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)