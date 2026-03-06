Milano 12:53
44.127 -1,08%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:53
10.356 -0,56%
Francoforte 12:53
23.593 -0,93%

Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V, con una variazione percentuale del 2,04%.

La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,03.

