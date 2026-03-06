Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V
, con una variazione percentuale del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)