Hensoldt, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Hensoldt, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,67%, rispetto a -4,38% del MDAX).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,3. Il peggioramento di Hensoldt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
