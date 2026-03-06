Hensoldt, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Hensoldt
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,67%, rispetto a -4,38% del MDAX
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,3. Il peggioramento di Hensoldt
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)