Hensoldt, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,83%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,67%, rispetto a -4,38% del).Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,3. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)