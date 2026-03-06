Londra: andamento rialzista per Rightmove

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale portale immobiliare nel Regno Unito
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rightmove
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di Rightmove
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4,598 sterline, mentre i supporti sono stimati a 4,467. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)