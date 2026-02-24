Londra: performance negativa per Rightmove

principale portale immobiliare nel Regno Unito

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,13 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,212. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,096.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)