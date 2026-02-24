Milano 11:04
Londra: performance negativa per Rightmove

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rightmove rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Rightmove mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,13 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,212. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,096.

