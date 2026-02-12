Milano 16:53
46.510 0,00%
Nasdaq 16:53
25.008 -0,77%
Dow Jones 16:53
50.176 +0,11%
Londra 16:53
10.467 -0,05%
Francoforte 16:53
25.050 +0,78%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts
In rialzo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 500,03 punti.
Condividi
```