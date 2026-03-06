Milano 12:55
44.148 -1,03%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:55
10.357 -0,55%
Francoforte 12:55
23.598 -0,91%

Londra: calo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: calo per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che mostra un decremento del 3,12%.

L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,614 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,755. Il peggioramento di Marks & Spencer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,565.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```