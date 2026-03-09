Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:46
24.666 +0,09%
Dow Jones 19:46
47.159 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: in perdita Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: in perdita Marks & Spencer
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in perdita del 4,01% sui valori precedenti.

L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Marks & Spencer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,45 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,566. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,406.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```