Londra: in perdita Marks & Spencer

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta in perdita del 4,01% sui valori precedenti.
L'andamento di Marks & Spencer
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Marks & Spencer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,45 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,566. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,406.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)