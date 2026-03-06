Milano 12:55
44.148 -1,03%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:55
10.357 -0,55%
Francoforte 12:55
23.598 -0,91%

Londra: giornata depressa per Kingfisher

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Kingfisher
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che presenta una flessione del 3,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kingfisher, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Kingfisher, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,28 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,408 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,238.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```