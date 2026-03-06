New York: brillante l'andamento di Kroger

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti alimentari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kroger
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kroger
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 74,35 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,06. L'equilibrata forza rialzista di Kroger
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 76,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)