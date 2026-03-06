Parigi: andamento sostenuto per Safran

(Teleborsa) - Balza in avanti la società ingegneristica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Safran
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della multinazionale francese
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 319,8 Euro. Prima resistenza a 323,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 317,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)