Safran in discesa a Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società ingegneristica, che passa di mano in perdita del 4,00%.

L'andamento di Safran nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 302,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 307,3. Il peggioramento della multinazionale francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 300,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
