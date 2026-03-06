Parigi: si concentrano le vendite su Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che presenta una flessione del 3,23%.
La tendenza ad una settimana di Bouygues
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bouygues
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,11 Euro. Primo supporto visto a 47,24. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)