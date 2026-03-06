Milano 12:58
44.103 -1,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:58
10.348 -0,63%
Francoforte 12:58
23.560 -1,07%

Parigi: si concentrano le vendite su Bouygues

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Bouygues
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che presenta una flessione del 3,23%.

La tendenza ad una settimana di Bouygues è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bouygues. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,11 Euro. Primo supporto visto a 47,24. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```