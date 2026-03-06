Milano
12:57
44.113
-1,11%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
12:57
10.344
-0,67%
Francoforte
12:57
23.564
-1,06%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 13.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: giornata depressa per Bouygues
Parigi: giornata depressa per Bouygues
Migliori e peggiori
,
In breve
06 marzo 2026 - 13.00
Ribasso per il
gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che presenta una flessione del 3,23%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard
Parigi: andamento sostenuto per Bouygues
Parigi: giornata depressa per Thales
Parigi: giornata depressa per Kering
Titoli e Indici
Bouygues
-3,15%
Altre notizie
Parigi: risultato positivo per Bouygues
Parigi: scambi in positivo per Bouygues
Parigi: positiva la giornata per Bouygues
Parigi: si concentrano le vendite su Bouygues
Parigi: risultato positivo per Bouygues
Parigi: positiva la giornata per Orange
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto