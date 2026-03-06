Milano 12:57
44.113 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:57
10.344 -0,67%
Francoforte 12:57
23.564 -1,06%

Parigi: giornata depressa per Bouygues

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che presenta una flessione del 3,23%.
