Milano 11:10
46.558 -0,30%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:10
10.666 -0,17%
Francoforte 11:10
24.950 -0,17%

Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia

Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
Viene venduto parecchio il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 34.111,95 punti.
