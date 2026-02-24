Milano
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 11.27
Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 febbraio 2026 - 10.00
Viene venduto parecchio il
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la seduta a 34.111,95 punti.
