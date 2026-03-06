Milano 11:05
44.560 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:05
10.422 +0,08%
Francoforte 11:05
23.827 +0,05%

Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel quarto trimestre
Unione Europea, Occupazione nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```