Milano
11:59
46.781
-0,09%
Nasdaq
9-feb
25.268
0,00%
Dow Jones
9-feb
50.136
+0,04%
Londra
11:59
10.360
-0,26%
Francoforte
11:59
25.014
0,00%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 12.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel quarto trimestre
Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel quarto trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 febbraio 2026 - 08.10
Francia,
Tasso disoccupazione nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +7,9%
, in aumento rispetto al precedente +7,7% (la previsione era +7,8%).
Condividi
Leggi anche
Occupazione Francia (QoQ) nel quarto trimestre
Francia, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Francia, tasso disoccupazione in crescita nel quarto trimestre
Spagna, tasso di disoccupazione in calo al 9,9% nel quarto trimestre
Argomenti trattati
Francia
(50)
Altre notizie
PIL Italia (QoQ) nel quarto trimestre
Cina, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Spagna, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
PIL Unione Europea (QoQ) nel quarto trimestre
USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto