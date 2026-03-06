Milano 11:06
Unione Europea, PIL (QoQ) nel quarto trimestre

Unione Europea, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,3%).

