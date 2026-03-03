Milano 10:38
44.662 -3,50%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:38
10.530 -2,32%
Francoforte 10:38
23.895 -3,02%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un +0,04%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6.858,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6.925,5. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6.835.


