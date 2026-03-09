Enel, sanzione Antitrust da complessivi 7,5 milioni di euro a due società del gruppo

Enel

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha comminato al gruppoper. In particolare, una sanzione da 4 milioni di euro è stata irrogata a Enel Energia e una da 3,5 milioni di euro a Servizio Elettrico Nazionale, entrambe controllate di Enel.Il procedimento riguarda l'inadeguata trattazione e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumatori e dei relativi reclami, presentati in relazione ae rientranti nell'ambito di applicazione della Legge di Bilancio 2018.La legge ha introdotto la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico per consumi risalenti a oltre due anni rispetto alla data di fatturazione, prevedendo la sola esclusione dei casi in cui la mancata rilevazione dei dati di misura fosse ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente. Tuttavia, sonoche lamentavano l'ingiustificato rigetto da parte dei professionisti delle istanze di prescrizione biennale in assenza dell'effettivo accertamento della responsabilità dell'utente, si legge nel Bollettino dell'AGCM.Enel Energia e SEN, "" precisano che "il procedimento in oggetto ha riguardato condotte risalenti al 2018 e 2019, già precedentemente valutate dall'Autorità nel 2020 e i cui provvedimenti sanzionatori sono stati annullati dal Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato". Pertanto, "".