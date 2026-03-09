Enel, sanzione Antitrust da complessivi 7,5 milioni di euro a due società del gruppo

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM
) ha comminato al gruppo Enel due sanzioni da complessivi 7,5 milioni di euro
per pratiche commerciali scorrette
. In particolare, una sanzione da 4 milioni di euro è stata irrogata a Enel Energia e una da 3,5 milioni di euro a Servizio Elettrico Nazionale, entrambe controllate di Enel.
Il procedimento riguarda l'inadeguata trattazione e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumatori e dei relativi reclami, presentati in relazione a consumi pluriennali, fatturati in considerevole ritardo
e rientranti nell'ambito di applicazione della Legge di Bilancio 2018.
La legge ha introdotto la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico per consumi risalenti a oltre due anni rispetto alla data di fatturazione, prevedendo la sola esclusione dei casi in cui la mancata rilevazione dei dati di misura fosse ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente. Tuttavia, sono pervenute all'Autorità numerose denunce da parte di consumatori, associazioni consumeristiche e microimprese
che lamentavano l'ingiustificato rigetto da parte dei professionisti delle istanze di prescrizione biennale in assenza dell'effettivo accertamento della responsabilità dell'utente, si legge nel Bollettino dell'AGCM.
Enel Energia e SEN, "non condividendo la decisione
" precisano che "il procedimento in oggetto ha riguardato condotte risalenti al 2018 e 2019, già precedentemente valutate dall'Autorità nel 2020 e i cui provvedimenti sanzionatori sono stati annullati dal Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato". Pertanto, "confidano di poter dimostrare la correttezza del proprio operato nelle sedi competenti
".