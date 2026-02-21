Enel acquista impianti rinnovabili negli USA per 1 miliardo di dollari

Enel

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, ha firmato, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 2,1 TWh. Gli accordi prevedono un corrispettivo pari a circa 1 miliardo di dollari (equivalente a circa 850 milioni di euro) soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. L'enterprise value riferito al 100% del portafoglio è pari a circa 1,3 miliardi di dollari USA. Il corrispettivo per l'acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.A seguito del perfezionamento dell'operazione, si stima che a regime l'ordinario consolidato del Gruppo Enel sarà di circa 145 milioni di dollari l'anno, equivalenti a circa 125 milioni di euro. Inoltre, si prevede che il Gruppo Enel raggiungerà in Nord America una capacità installata interamente rinnovabile di circa 13 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo.Ildell'operazione, previsto neldel 2026, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili.L'operazione èdel Gruppo Enel, che prevede la crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l'acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield).